شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر البارالمبية تنهى إجراءات العودة للقاهرة فى مطار ناريتا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى بعثة مصر البارالمبية إجراءات العودة من طوكيو تمهيداً للوصول فى الحادية عشرة صباح غد، الاثنين، ومن المقرر أن يتم استقبال البعثة فى المطار من قبل وزارة الشباب والرياضة.

ويعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات، بواقع 5 فضيات وبرونزيتين عن طريق، فاطمة عمر وشريف عثمان ومحمود صبرى رحاب رضوان ومحمد صبحى وهانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو .



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وخضعت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، للمسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، من قبل اللجنة المنظمة للبارالمبياد، وتم استلام نتائج المسحات نهاية أمس السبت، وتحديدا بعد مرور خمس ساعات من إجرائها، قبل عودة البعثة لمصر في الساعات القليلة المقبلة.