شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء ينتظرها حسام البدرى أمام الجابون بتصفيات المونديال.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يشارك المنتخب في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة رفقة ليبيا، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

ويفتش حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة عن أمور كثيرة فى مباراة الليلة مع الجابون نستعرضها فى السطور التالية..