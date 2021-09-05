شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أشياء ينتظرها حسام البدرى أمام الجابون بتصفيات المونديال.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يشارك المنتخب في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.
وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.
الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة رفقة ليبيا، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.
ويفتش حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة عن أمور كثيرة فى مباراة الليلة مع الجابون نستعرضها فى السطور التالية..
يسعى منتخب مصر لتحقيق فوز خارج ملعبه أمام الجابون لإعتلاء عرش المجموعة السادسة بتصفيات المونديال ، فعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثانى خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بليبيا، ثم الجابون فى المركز الثالث بدون رصيد وأنجولا فى المركز الرابع و الأخير بدون رصيد.الحفاظ على السجل الخالى من الهزائم
يخطط حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم مع الفراعنة فى مباراته أمام منتخب الجابون ، وتولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.
واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، ثم تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.
وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 9 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.مصالحة الجماهير الغاضبة من سوء الاداء
يسعى منتخب مصرلمصالحة الجماهير الغاضبة من الاداء السيىء الذى ظهر به فى مباراة انجولا حيث غابت الفعالية بين خطوط الفراعنة بفعل الاجهاد البدنى والذهنى.
يحتاج حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، لتحقيق انتصار ثانى على التوالى فى تصفيات المونديال وذلك للرد بقوة على الانتقادات الشديدة التى تعرض لها، حيث يبقى الأمر المؤكد هو أن نتائج المنتخب الوطنى هى التى سوف تحمى البدرى من الانتقادات وتمنحه شعبية بين الجماهير.