الامارات | رونالدو محجور في مكان لا يمكن تخيله (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو محجور في مكان لا يمكن تخيله (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو يخضع حالياً للحجر الصحي لمدة خمسة أيام بعد وصوله إلى انجلترا إثر عودته إلى مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو محجور في قصر فاخر يتكوّن من سبع غرف، ويحتوي على حمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما ، ويخضع القصر لحراسة أمنية مشددة، إذ توجد دوريات أمنية خارج المبنى، وتم تصوير أفراد فريق الأمن التابع له، وهم يتناولون وجبة جاهزة خارج القصر أمس السبت.

وكان رونالدو قد غادر مدينة فارو في البرتغال، على متن طائرته الخاصة، متجها إلى مدينة مانشستر برفقة زوجته جورجينا رودريغيز وأطفاله رونالدو جونيور وألانا وإيفا وماتيو.

وأوضحت الصحيفة أن خضوع رونالدو للحجر مدة خمسة أيام سببه إدراج البرتغال على القائمة الصفراء التي أعلنتها لندن، فضلاً عن كونه إجراء احترازي اتخذته إدارة مانشستر يونايتد الذي كان قد عانى من وباء كورونا، بإصابة تسعة من لاعبيه في نهاية يوليو الماضي الأمر الذي أعاق تحضيراته للمباريات.

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