شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف محمد حسن مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا أن هيثم شعبان المدير الفني للفريق لم يتخذ قراراً بشأن مصير محمد حسن لاعب الفريق حول البقاء مع الفريق أو تجديد إعارته مرة أخرى إلى النادى الإسماعيلى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللاعب مستاء من عدم تحديد مصيره حتى هذه اللحظة سواء بالبقاء أو الرحيل عن فريق سيراميكا خلال الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، تلقى محمد إبراهيم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا عرضا من نادى بيراميدز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم صفوف الفريق السماوى والمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

وأبدى محمد إبراهيم رغبته فى الانتقال إلى الفريق السماوى فى الموسم الجديد، ولكنه طلب الحصول على الموافقة من إدارة ناديه خصوصا أنه مرتبط بعقد معهم ويحترم ذلك.

وقدم محمد إبراهيم مستوى جيداً مع فريق سيراميكا الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة حيث شارك اللاعب في 33 مباراة بمعدل 2829 دقيقة فى مختلف المسابقات نجح في تسجيل هدف وحيد بينما صنع 4 أهداف.