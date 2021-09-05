شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة مصر والجابون فرصة الفراعنة لاعتلاء عرش المجموعة بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل منتخب مصر ضيفًا على الجابون فى التاسعة مساء اليوم، الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يشارك المنتخب فى المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

مباراة مصر والجابون فرصة الفراعنة للصدارة

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوز خارج ملعبه أمام الجابون لاعتلاء عرش المجموعة السادسة بتصفيات المونديال، فعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب المصرى يحتل المركز الثانى خلف ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بليبيا، ثم الجابون فى المركز الثالث بدون رصيد وأنجولا فى المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

ويسعى منتخب مصر لمصالحة الجماهير الغاضبة من الأداء السيئ الذى ظهر به فى مباراة انجولا، حيث غابت الفاعلية بين خطوط الفراعنة بفعل الاجهاد البدنى والذهنى.

حسام البدرى يحارب الاجهاد فى مباراة مصر والجابون

وتعانى أبرز العناصر الأساسية فى صفوف منتخب مصر من إجهاد شديد وذلك بسبب عدم الحصول على راحة بعد نهاية الموسم وهنا الحديث عن محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وطارق حامد ورغم ذلك سوف يعتمد حسام البدرى على هذه العناصر بشكل أساسى رغم الجهد الكبير الذى بذلته هذه الأسماء مع أنديتها.