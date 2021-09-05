شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر.. ليبيا فى الصدارة بفارق الأهداف عن الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الفراعنة تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على نظيره الجابونى فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في لقاء يسعى من خلاله نجوم المنتخب الوطنى لمصالحة الجماهير بعد الأداء الباهت فى اللقاء الأول أمام أنجولا.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب ليبيا مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بعد فوزه في اللقاء الأول على المنتخب الجابونى بهدفين مقابل هدف، فيما يأتى منتخب مصر في المركز الثانى بفارق الأهداف، بعدما فاز فى اللقاء الأول على أنجولا بهدف نظيف، ويحتل منتخب الجابون المركز الثالث بفارق هدف واحد عن منتخب أنجولا الذى يتذيل المجموعة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم مكونا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.

كشف حساب حسام البدرى

تولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 9 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.