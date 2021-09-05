شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى يتزعم صراع الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن النادى الأهلى أعلن التعاقد مع أربع صفقات صيفية هم كريم فؤاد وبيرسى تاو وميكيسونى وحسام حسن، بينما أعلن الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى فقط، إلا أن فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تشهد صراعاً ساخناً مع بين الأحمر والأبيض للفوز بخدمات مصطفى البدرى لاعب الإنتاج الحربى.

الإنتاج الحربى يعلن دخول الأهلى فى مفاوضات للتعاقد مع مصطفى البدرى

كشف اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، عن تلقى ناديه عرضاً من الأهلى للتعاقد مع مصطفى البدرى لاعب الفريق، وقال أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كنا نملك عرضين من الزمالك وفاركو للتعاقد مع مصطفى البدرى لاعب الفريق ولكن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات من شخصيات مسئولة فى الأهلى للتعاقد مع اللاعب".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "الأهلى بصدد إرسال عرض رسمى لضم مصطفى البدرى بناءً على الاتصالات التى حدثت بيننا وبينهم، ورغبة اللاعب واضحة هى اللعب للقلعة الحمراء".

الزمالك يقدم عرضاً للتعاقد مع مصطفى البدرى

وكان مصطفى البدرى قد تلقى عرضاً من الزمالك بقيمة 7 ملايين جنيه للانتقال إليه بداية من الموسم الجديد، بجانب عرض من فاركو مقابل 6 ملايين جنيه، فيما يطلب الإنتاج الحربى 10 ملايين جنيه للاستغناء عن البدرى.

مصطفى البدرى يتألق مع الإنتاج ويسجل 11 هدفاً

ويرتبط مصطفى البدرى بعقد يمتد موسمين مع الإنتاج الحربي الذى استقر على بيع اللاعب للنادي الذى يدفع أعلى سعرا بعد تألقه هذا الموسم، ويعد مصطفى البدري أحد أهم المواهب التى لفتت الانظار فى النسخة الاخيرة لبطولة الدوري الممتاز بعدما نجح فى تسجيل 11 هدفاً رغم هبوط الانتاج الحربى للقسم الثانى.

مصطفى البدرى من ناشئى الأهلى

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الإنتاج الحربى.