عبد الله عفيفى يتأهل لنهائى الإقصاء ببطولة العالم لناشئى دراجات المضمار

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الله عفيفي، لاعب المنتخب الوطني لناشئي الدراجات، لنهائي سباق الإقصاء ببطولة العالم لناشئى دراجات المضمار التى تستضيفها مصر وتختتم منافساتها اليوم بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء تأهل عبد الله إلى نهائي سباق الإقصاء بعد احتلاله المركز السادس فى التصفية الأولى، ويقام نهائي السباق فى افتتاح الفترة المسائية اليوم بمشاركة 24 لاعبا.

وتوجد استعدادات مكثفة من الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية لتأمين نهائي بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 والتي تقام بالمضمار المنشيء حديثاً باستاد القاهرة الدولى أمام مجمع الاتحادات الرياضية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة 40 دولة.

ونجحت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية في تأمين حفل الافتتاح، وتسهيل مهمة جميع المشاركين، فضلًا عن تأمين الوفود القادمة من الدول المشاركة في البطولة من: فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب أفريقيا وأوغندا وماليزيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا وأوكرانيا والدنمارك والبرتغال وايطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار و ومالى والنيجر و السنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر منظمة ومستضيفة البطولة.

وكانت المجموعة الأفريقية نجحت في تأمين العديد من الأحداث الهامة مؤخرًا بينها بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 ، مما كشف عن قدرة مصر في تحقيق إنجازات في وقت رفضت فيه العديد من الدول إقامة مباريات في هذا التوقيت بسبب إنتشار فيروس كورونا.