شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يستفسر عن مصير إيهاب جلال مع الإسماعيلى لحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة من مسئولى النادى الإسماعيلى عن مصير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق وحقيقة رحيله أو استمراره فى صفوف الدراويش بالموسم الجديد من أجل حسم موقفه النهائى فى الميركاتو الصيفى فى ظل امتلاكه عدة عروض بعد هبوط فريقه للقسم الثانى، وكشف مصدر مطلع بنادى وادى دجلة عن اتفاق إدارة الإسماعيلى مع دجلة للحصول على خدمات محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس الفريق الدجلاوى، بداية من الموسم الجديد، مع ترحيب الحارس الذى يمتلك الخبرات بعد سنين من العطاء فى الملاعب مع الزمالك والمنتخب ونادى إنبى والجونة ودجلة، ودخل الإسماعيلى فى تلك المفاوضات بناءً على طلب من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى يرى أن عبد المنصف هو الأنسب لطريقة لعبه إلى جانب تألقه فى الدورى الممتاز فى السنوات الأخيرة مع وادى دجلة.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن العروض التى جاءت إلى أوسة من أكثر من نادٍ ولكن حتى الآن يتصدر الإسماعيلى قائمة الترشيحات لضمه، نظرا لسرعة الإجراءات التى قام بها مسئولو الدراويش ولكن يتوقف توقيع أوسة للدراويش على مصير إيهاب جلال واستمراره على رأس القيادة الفنية من عدمه حيث ربط الحارس مصير توقيعه بمستقبل إيهاب جلال مع الإسماعيلي، خاصة أنه يرغب فى المساهمة مع الدراويش على المنافسة بالموسم المقبل على المربع الذهبى والعودة إلى المشاركة فى البطولات الأفريقية وسيتم حسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى.

وشارك محمد عبد المنصف مع وادى دجلة خلال الموسم المنقضى فى 35 مباراة من بينها مباراة فى كأس مصر، حافظ خلالها على نظافة شباكة فى 10 مباريات، وحصل على إنذار وحيد، فيما يُعد أكثر حارس مرمى تصديًا لركلات الجزاء الترجيحية حيث قام بالتصدى لـ 6 ركلات جزاء من أصل 10 ركلات جزاء تم احتسابهم على فريقه.

وإجمالاً كانت نسبة التصويبات على أوسة فى الموسم المنقضى 443 تصويبة من بينهم 158 على المرمى أنقذ خلالهم 119 تصويبة بدقة 79%، من بينهم 44 إنقاذ "سوبر إنقاذ"، 45 إنقاذ سوبر، وقام بـ 1359 تمريرة الدقيق منها 1197 بدقة تمرير 92%، فيما أنقذ 120 تصويبة و160 تصويبة أخرى على المرمى بدقة 80%.