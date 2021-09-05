شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الملاكمة يعيد إجراءات فتح باب الترشح على الانتخابات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الملاكمة إعادة إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد، وتحديد موعد جديد بناءً على ملاحظة وزارة الشباب والرياضة، بعدم تطبيق المادة 7 فى اللائحة المالية الخاصة بالوزارة والتى تنص على إخطار الوزارة من قبل فتح باب الترشح بشهر.

وكان اتحاد الملاكمة قد أغلق باب الترشح أمس، السبت، بعد ترشح قائمتين أحدهما بقيادة محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى والثانية برئاسة نائبه محمد محمد السيد.

وشهدت الفترة الأخيرة فوز بعض الاتحادات بالتزكية قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية بيانا بشأن الانتخابات مؤخرا، وجاء البيات كالتالى: "فى إطار سعى اللجنة الأولمبية المصرية لتحرى الأصوب، والعمل على إزكاء روح المنافسة، وتوسعة دائرة المشاركة فى انتخابات الاتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انعقاد كـــافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها، وبالبناء عليه؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية فى اختيار مجالس إداراتها، وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة فى انعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة".