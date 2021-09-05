شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج منتخب مصر قبل مواجهة الجابون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى لاعبو المنتخب الوطنى من تناول وجبة الإفطار بفندق الإقامة فى الجابون استعداداً لثانى المواجهات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، عندما يحل منتخب الفراعنة ضيفاً على نظيره الجابونى فى التاسعة مساء الليلة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون بعد ذلك لجلسات الاستشفاء، وفى الثانية والنصف ظهرا يتناولون وجبة الغداء، وفى الخامسة والنصف محاضرة أخيرة من حسام البدرى قبل اللقاء ثم التوجه لملعب المباراة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.