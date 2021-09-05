شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتفوق على منتخب الجابون فى القيمة التسويقية بـ653 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المنتخب الوطنى ضيفاً على نظيره الجابونى، أو منتخب الفهود كما يلقبه الشعب الجابونى، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، هو أغلى لاعب فى قائمة كلا المنتخبين قبل اللقاء المرتقب، وتبلغ القيمة التسويقية لمحمد صلاح 100 مليون يورو، ما يعادل مليار و866 مليون جنيه مصرى.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الجابون 65 مليوناً و700 ألف يورو، ما يعادل مليار و226 مليون جنيه مصرى.

ويتفوق "مو" على القيمة التسويقية لمنتخب الجابون بفارق 35 مليون يورو، ما يعادل 653 مليون جنيه مصرى.

بينما تبلغ إجمالى القيمة التسويقية لمنتخب الفراعنة 145 مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 2 مليار و709 ملايين جنيه.

ويدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على انجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

ويسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة ايجابية.