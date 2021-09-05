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اتحاد التايكوندو يقرر تأجيل الجمعية العمومية.. اعرف السبب

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القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وتتضمن بند الانتخابات وجميع الإجراءات الخاصة بها.

وجاء قرار التأجيل بسبب بعض الإجراءات المستجدة المطلوبة من الجهات المختصة، وفقا للمادة 7 من اللائحة الخاصة بالاتحاد.

وتتضمن المادة 7 إرسال الملف الخاص بكل ما يخص خارطة طريق الجمعيات العمومية إلى الوزارة قبل شهر من تاريخ البدء في الدعوة للعمومية.

وكان قد تقرر إيقاف انعقاد كافة الجمعيات العمومية للاتحادات ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها انتخابات لأختيار مجالس إدارتها، و إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021.

ومن المقرر أن يعلن  اتحاد التايكوندو الموعد الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة .

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