شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكوندو يقرر تأجيل الجمعية العمومية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وتتضمن بند الانتخابات وجميع الإجراءات الخاصة بها.

وجاء قرار التأجيل بسبب بعض الإجراءات المستجدة المطلوبة من الجهات المختصة، وفقا للمادة 7 من اللائحة الخاصة بالاتحاد.

وتتضمن المادة 7 إرسال الملف الخاص بكل ما يخص خارطة طريق الجمعيات العمومية إلى الوزارة قبل شهر من تاريخ البدء في الدعوة للعمومية.

وكان قد تقرر إيقاف انعقاد كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها انتخابات لأختيار مجالس إدارتها، و إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد التايكوندو الموعد الجديد بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة .