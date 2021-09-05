شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير نجم الطلائع يدخل حسابات سيراميكا بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد سمير نجم طلائع الجيش قائمة المرشحين للانتقال لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتألق أحمد سمير مع الطلائع هذا الموسم وسجل 11 هدفاً ليدخل بؤرة إهتمامات هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، ومن المقرر أن يعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة العروض التى وصلت للاعبين خلال الأونة الأخيرة.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعداً مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، لاسيما أن الفريق كان قريباً من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وحصل مسئولو طلائع الجيش على خدمات ميدو جابر لاعب سيراميكا على سبيل الاعارة موسماً كأول صفقات الطلائع استعداداً للموسم الجديد، وجرت مفاوضات بين ناديى الطلائع وسيراميكا كللت بالنجاح فى ظل العلاقة الوطيدة التى تجمع مسئولى الناديين.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وعلى طريقته كلاعب نجح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن يترك بصمة مؤثرة كمدرب ، فمثلما نجح فى أول موسم فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997/1998، سار على نفس الدرب كمدرب ونجح فى انتشال الطلائع من قاع الدوري لمنطقة الأمان .

ويستحق عبد الحميد بسيونى لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة.