شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تسلم دراجات المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك..صحتك" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم وزارة الشباب والرياضة، غدا دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك.. صحتك" للحاجزين من موقع الوزارة، وأبناء الشهداء بحضور اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم دراجات ضمن المبادرة " .

ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من الدراجات المدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة والمستفيدين 50%.

وتتضمن خطة تسليم الدراجات للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة "بدون شحن غداً بواقع 100 فرد يوميا، على أن يتم ارسال رسالة نصية بميعاد الاستلام لكل شخص، وبالنسبة للحاجزين من محافظتى القاهرة والجيزة " متضمن سعر الشحن و سيتم تسليمهم من فروع الشركة المنتشرة بالمحافظاتين، والحاجزين من باقي محافظات الجمهورية يتم تسليمهم من خلال مديريات الشباب والرياضة وبالتنسبق مع شركة الشحن .

يشار إلى أنه سبق وأن تم طرح الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة لمبادرة "دراجتك صحتك" باجمالي 3200 دراجة بواقع "2000 دراجة جبلي، 600 دراجة هجين، 400 دراجة للفتيات، 200 دراجة كهربائية".

وتهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30 % على الأقل.

ويصل سعر الدراجة الجبلي 1909 جنيه والهجين 2331، و دراجة الفتيات 1978 جنيه و الدراجة الكهربائية 12000 جنيه، ويضاف مبلغ 89 جنيه في حالة رغبة العميل في شحن الدراجات "الجبلي، الهجين، الفتيات" بجميع محافظات الجمهورية ، ومبلغ 250 جنيه في حالة رغبة العميل في شحن الدراجة الكهربائية.

كما تم إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة من خلال الاعتماد علي البطارية والمحرك.