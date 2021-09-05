شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: نقاط أنجولا أهم من الأداء والبدرى سيغير الخطة بعد عودة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن نجاح المنتخب الوطنى فى حصد ثلاث نقاط أمام أنجولا في افتتاح مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والتى فاز خلالها الفراعنة بهدف نظيف، أهم من شكل الأداء الذى ظهر عليه المنتخب، وقال زكى عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: معظم اللاعبين في وقتنا كانوا يلعبون تصفيات كأس العالم لأول مرة مثل السولية وصلاح والننى والشناوى وكان هناك رهبة، ولكن فوزنا على موزمبيق في أول جولة منحنا ثقة.

وقال عبد الفتاح: "الحمد لله أننا حصدنا الثلاث نقاط رغم ظهورنا بشكل غير جيد، وأتمنى أن نبنى على ذلك".

وأضاف: "بدون صلاح المنتخب يلعب بخطة دفاعية بحتة، ولكن في وجود محمد صلاح الخطة كلها ستختلف وأعتقد أننا سنلعب مباراة هجومية ومفتوحة، والثقة التى يمنحها صلاح للفريق سيجعلنا نلعب بشكل طبيعى".

وتابع: سأعتزل التدريب بعد 3 أو 4 سنوات ولا أفكر في العمل بمصر إطلاقاً بسبب الظروف الغير احترافية في المنظومة الرياضية.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.