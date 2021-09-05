شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الطائرة يتولى قيادة فريق الصفا السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف عادل لطفى، مدرب منتخب شباب الكرة الطائرة، عن توليه مهمة تدريب فريق نادى الصفا السعودى بداية من الموسم الجديد، بعد مفاوضات أعلنها المدير الفنى المصرى بعد انتهاء مشاركة أحفاد الفراعنة ببطولة العالم فى إيران.
وقاد عادل لطفى منتخب شباب الفراعنة لحصد المركز الـ 12 ببطولة العالم التى اختتمت الخميس الماضى بالخسارة من بلجيكا بنتيجة 3 / 1 فى لقاء تحديد المركزين الـ 11 و 12 .
ونجح منتخب الطائرة تحت قيادة عادل لطفى فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند.
وخسر منتخب شباب الكرة الطائرة من نظيره البلغارى 3 /0، فى إطار دور الـ16 لينافس على تحديد المراكز.
وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة على نظيره الكوبي بنتيجة 3/2 فى رابع جولات منافسات بطولة العالم، السبت، بعدما تلقى الخسارة من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/0 فى أولى مواجهاته، قبل أن يحتسب اللقاء الثانى لصالحه فى ظل انسحاب جمهورية الدومينيكان، ثم تلقى خسارته أمام ألمانيا بنتيجة 3/0.