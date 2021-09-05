شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الطائرة يتولى قيادة فريق الصفا السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل لطفى، مدرب منتخب شباب الكرة الطائرة، عن توليه مهمة تدريب فريق نادى الصفا السعودى بداية من الموسم الجديد، بعد مفاوضات أعلنها المدير الفنى المصرى بعد انتهاء مشاركة أحفاد الفراعنة ببطولة العالم فى إيران.

وقاد عادل لطفى منتخب شباب الفراعنة لحصد المركز الـ 12 ببطولة العالم التى اختتمت الخميس الماضى بالخسارة من بلجيكا بنتيجة 3 / 1 فى لقاء تحديد المركزين الـ 11 و 12 .

ونجح منتخب الطائرة تحت قيادة عادل لطفى فى الفوز على نيجيريا فى أول لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى 16، قبل أن يخسر 3/2 من الهند.