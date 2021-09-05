شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات استحقت لقب "السوبر" في قائمة الزمالك الحالية.. طارق حامد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير نادى الزمالك، إبرام إدارة النادى العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم الفريق استعدادا للموسم المقبل ومواصلة تحقيق البطولات.

وتأمل الجماهير في تحقيق الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا التي استعصت على النادى أكثر من 19 عاما، حيث آخر تتويج كان في عام 2002 على حساب الرجاء المغربى بهدف تامر عبد الحميد، بالإضافة إلى الحفاظ على لقب الدورى الموسم المقبل بعدما نجح في التتويج باللقب هذا الموس.

وترغب جماهير الزمالك في عودة الإدارة لجلب الصفقات السوبر التي تكون قادرة على إضافة الكثير للنادى، على طريقة تعاقد الزمالك مع بعض اللاعبين في قائمة الزمالك الحالية.

وهناك 5 لاعبين تعاقد معهم الزمالك في القائمة الحالية وتتغنى بهم الجماهير وأطلقت عليهم لقب "السوبر" نستعرضها في التقرير التالى..

طارق حامد

أول هؤلاء اللاعبين هو طارق حامد لاعب وسط الفريق، والذى أطلقت عليه الجماهير لقب "المقاتل" لما يقدمه اللاعب من مستويات كبيرة منذ انتقاله من سموحة إلى القلعة البيضاء مقابل 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات عام 2014.

أشرف بن شرقى

ثانى اللاعبين هو المغرب أشرف بن شرقى الذى تعاقد معه الزمالك قادما من الهلال السعودى لمدة 3 سنوات مقابل 400 ألف دولار فقط، ليقدم اللاعب مستويات كبيرة مع القلعة البيضاء، ويأمل مسئولو النادى في تجديد عقده في الفترة الحالية.

محمد عبد الشافى

أحد أهم الصفقات في تاريخ الزمالك هو اللاعب محمد عبد الشافى عندما تعاقد معه قادما من غزل المحلة عام 2009، ثم احترف في أهلى جدة السعودى، قبل أن يعيده الأبيض مرة أخرى العام الماضى لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، ليواصل مستوياته الكبيرة مع أبناء ميت عقبة.

محمود حمدى الونش

أحد أهم اللاعبين حاليا في قائمة الزمالك في الوقت الحالي هو محمود حمدى الونش، الذى تعاقد معه الأبيض قادما من طلائع الجيش لمدة 5 سنوات عام 2016، قبل أن ينجح الفريق في تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وذلك بعدما أصبح أحد أفضل المدافعين في مصر.

أحمد سيد زيزو

آخر هؤلاء اللاعبين هو أحمد سيد زيزو الذى تعاقد معه الزمالك قادما من نادي مورينسي البرتغالي في بداية يناير 2019، كما نجح في تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات، ليضمن بقائه مع أبناء ميت عقبة بعد المستوى الكبير الذى يقدمه مع النادى.