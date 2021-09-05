شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام الجابون خلال 3 مباريات قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على أنجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

وتعد مباراة الليلة هي المواجهة الرابعة مع منتخب الجابون على مر التاريخ، حيث لم يعرف الفراعنة سوى الفوز على الجابون في الثلاث مواجهات السابقة، والتي جاءت كالتالى..

1994

أولى المواجهات كانت في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية في 28 مارس 1994 بتونس، على ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة التونسية، وانتهت بفوز مصر بأربعة أهداف نظيفة سجلها كل من أيمن منصور، وحمزة الجمل، وبشير عبدالصمد.

2002

وجاءت المواجهة الثانية 6 من يناير عام 2002 بشكل ودى في إطار استعدادات "الفراعنة" لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2000 بغانا ونيجيريا، على ملعب أسوان، وانتهت بفوز كبير لمصر، برباعية نظيفة سجلها كل من أحمد صلاح حسني، وحسام حسن، وعبدالحليم علي، وعبدالظاهر السقا.

2004

آخر المواجهات كانت أيضًا على الصعيد الودي، حيث أقيمت المباراة 29 من مايو عام 2004، على استاد المقاولون العرب، وانتهت المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد سجلهما حسام حسن.