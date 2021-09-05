شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد ينتظم اليوم فى مران الزمالك استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر كمال عبد الواحد، الوافد الجديد إلى نادى الزمالك، اليوم الأحد، فى مران الفريق الأبيض المقرر استئنافه اليوم بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد.

ونشر عمر كمال صوراً عبر حسابه الشخصى على انستجرام خلال خضوعه للكشف الطبى بالقلعة البيضاء وعلق قائلا، "إجراء الكشف الطبي بالأمس تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا للانضمام لتدريبات الفريق المقرر استئنافها اليوم إن شاء الله، أسأل الله التوفيق".



عمر كمال

وأجرى لاعب الزمالك كل الفحوصات الطبية اللازمة اليوم، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد انضم للزمالك في صفقة انتقال حر قادما من المصري، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال لصفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.