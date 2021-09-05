كواليس غرفة الملابس.. جوزيه لمهاجم الأهلى السابق: "أنت مش متعب علشان تلعب"

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم يرويها رضا الويشى لاعب الأهلى السابق والذي أرجع سبب رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات بسبب رغبته فى المشاركة مع الفريق فى حين أنه كان يجلس كثيراً على دكة البدلاء ولا يُشارك إلا على فترات.

واسترجع الويشى كواليس رحيله عن الأهلى فى تصريحات سابقة، قائلاً: كنت أتمنى البقاء مع القلعة الحمراء لأننى انتقلت بعد حلم طويل.. لكن عدم المشاركة جعلنى أطلب الرحيل خاصة بعدما قال لى وقتها المدرب التاريخى مانويل جوزيه: فرصتك معدودة معى فى المشاركة لأنك لست عماد متعب.

وتابع الويشى: بعد تصريحات جوزيه لى قررت الرحيل ولو عاد بى الزمن لاتخذت نفس القرار لأننى لاعب كرة وليس موظف وأرغب فى التواجد دائماً فى التشكيل والملعب.