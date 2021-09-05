شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يسعى لـ"سجل خالى" من الهزائم مع الفراعنة أمام الجابون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم مع الفراعنة فى مباراته أمام منتخب الجابون المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وتولى حسام البدرى مسئولية تدريب الفراعنة فى 20 سبتمبر 2019، حيث كانت البداية كانت بمباراة بتسوانا ونجح المنتخب الوطنى تحت قيادة حسام البدرى فى الفوز بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على ليبريا بنفس النتيجة، وكان التعادل مع كينيا بهدف لمثله ثم التعادل سلبياً مع جزر القمر سبباً فى توجيه أسهم النقد صوب الجهاز الفنى للمنتخب.

واستعاد الفراعنة توازنهم بالفوز على توجو بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، ثم الفوز فى لقاء الإياب خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم غياب عناصر مهمة عن المنتخب مصل محمد صلاح ومحمد النني بعد إصابتهما بكورونا قبل تلك المباراة، ثم تعادل الفراعنة مع كينيا ليضمنوا التأهل للكان.

وبلغ إجمالى مباريات منتخب مصر مع حسام البدرى 9 مباريات، فاز الفراعنة فى 6 مباريات وتعادلوا فى 3 مباريات، وسجل لاعبو المنتخب مع البدرى 13 هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على انجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

يسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة ايجابية.