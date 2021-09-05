شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراى يرفع عرضه لضم أليو ديانج لـ6 ملايين يورو قبل غلق القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى جالاتا سراى التركى عرضه المادى للتعاقد مع أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى لـ6 ملايين يورو، فى سبيل إقناع المارد الأحمر بالموافقة على بيع اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا.

وكان جالاتا سراى التركى قد عرض 5.5 مليون يورو للتعاقد مع النجم المالى، فى الوقت الذى طلب فيه الأهلى الحصول على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع أليو ديانج أو 7 ملايين دولار و20% من عائد بيع اللاعب فى المستقبل للموافقة على إتمام الصفقة قبل أن يعود النادى التركى ويرفع عرضه لضم اللاعب.

ويرغب جالاتا سراى فى حسم صفقة ديانج قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا المقرر له الاربعاء المقبل ، لذا قدم عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات اللاعب المالى بنهاية الميركاتو الصيفى الحالي، وإقناع الأهلى بالتخلى عن اللاعب، بخلاف أن ديانج يضغط على مسئولى الأهلى من أجل الموافقة على احترافه فى أوروبا وقبول العرض التركي، لاسيما أنها الفرصة الأنسب للرحيل إلى القارة العجوز وبدء مرحلة الاحتراف الأوروبى مبكرا، حيث يتحفظ اللاعب على فكرة اللعب لأى نادى خليجي.

وفى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع أليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو.

ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر مع عمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق .