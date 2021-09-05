شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستغنى عن خدمات 9 لاعبين بفرمان عماد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الاستغناء عن خدمات 9 لاعبين دفعة واحدة، في إطار خطة المقاولون لتجديد دماء الفريق في الفترة المقبلة استعداداً للموسم القادم.

وجاءت أسماء المستبعدين التسعة من الحسابات الفنية للمقاولون كالتالى: إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا فى فريق المقاولون استعدادا للموسم الجديد، حيث سيتم الاستغناء عن بعض العناصر وضم عناصر جديدة في كل الخطوط بالشكل الذى يفيد المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، نسعى لضخ دماء جديد في كل الخطوط حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الماضى، وسنجتمع بالنحاس من أجل تحديد ملامح الموسم الجديد ومعرفة مطالبه بخصوص الفريق.