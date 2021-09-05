شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يطالب على أبو جريشة بالإبقاء على إيهاب جلال مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الاستقرار مهم للغاية لفريق الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى ظهر به الفريق تحت قيادة إيهاب جلال.
وقال جابر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "مع قدوم إيهاب جلال بدأ الإسماعيلي يحقق نتائج إيجابية، إلى جانب تقديم أداء جيد، ومن الأمور المهمة فى الأندية الاستقرار الفنى، ومن الطبيعي أن يستمر مع الدراويش خلال الموسم الماضي والتعلم من الأخطاء الماضية".
وأضاف، "أتمنى من اللجنة الفنية للإسماعيلي بقيادة علي أبو جريشة وعماد سليمان أن يفعلوا كل شيء من أجل استمرار إيهاب جلال فى الموسم المقبل، وهناك محاولات مع اللاعبين الذى يرغب فى التعاقد معهم".
وقرر النادى الإسماعيلى تأجيل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، والتى كان مقرراً لها السبت لتصبح الخميس المقبل، بسبب غموض مصير الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال، وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية التى طلبها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لإنهاء أزمة تمديد تعاقد المدرب والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
واشترط إيهاب جلال تراجعه عن قرار الاعتذار عن الاستمرار فى منصبه بقيام إدارة النادى بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب تمديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع الدراويش الموسم المقبل، وذلك بعد الضغوط التى تعرض لها للتراجع عن الرحيل عن القلعة الصفراء وعقد جلسة جديدة مع المسئولين لمتابعة تنفيذ طلباته لتمديد تعاقده لاسيما بعد تعاقد عدد كبير من اللاعبين الذى طلبهم مع أندية أخرى بسبب تأخر إدارة النادى فى إتمام المفاوضات معهم.