شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يطالب على أبو جريشة بالإبقاء على إيهاب جلال مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن الاستقرار مهم للغاية لفريق الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى ظهر به الفريق تحت قيادة إيهاب جلال.

وقال جابر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "مع قدوم إيهاب جلال بدأ الإسماعيلي يحقق نتائج إيجابية، إلى جانب تقديم أداء جيد، ومن الأمور المهمة فى الأندية الاستقرار الفنى، ومن الطبيعي أن يستمر مع الدراويش خلال الموسم الماضي والتعلم من الأخطاء الماضية".

وأضاف، "أتمنى من اللجنة الفنية للإسماعيلي بقيادة علي أبو جريشة وعماد سليمان أن يفعلوا كل شيء من أجل استمرار إيهاب جلال فى الموسم المقبل، وهناك محاولات مع اللاعبين الذى يرغب فى التعاقد معهم".