شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة عبد الله السعيد بعد عودته من الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو الزمالك صفقة ضم عبد الله السعيد، قائد بيراميدز، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطنى الذى سيخوض مباراته مساء اليوم الأحد، أمام الجابون، فى إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، 2022، بقطر، المقرر إقامتها على ملعب فرانسفيل.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن إدارة النادى حصلت على رغبة صريحة من عبد الله السعيد من أجل الانتقال إلى القلعة البيضاء بالموسم الجديد، تلك الرغبة ستسهل المفاوضات الجارية مع بيراميدز حول ضم اللاعب.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن عبد الله السعيد سيدعم موقف الزمالك بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطنى فى مباراة الجابون حيث سيمنح موقف اللاعب الزمالك مرونة فى مهمة مفاوضاته الجارية مع بيراميدز وسيتم حسم المسألة من عدمه عقب لقاء المنتخب مع الجابون، حيث سيتم حسم الأمر بعد عودة اللاعب مع بعثة المنتخب إلى القاهرة.

وأخطر عبد الله السعيد إدارة التعاقدات بناديه أنه متمسك بالانتقال إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، بعدما تواصل معه مسئولى الأبيض من أجل الحصول على جهوده فى الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى التواجد مع الزمالك والمنافسة على مختلف البطولات مع الفريق قلعة ميت عقبة.

وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز، بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.