شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحتفل مع أسرته بمناسبة تخرج ابنته جنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العميد حسام حسن، نجم الكرة المصرية وقائد منتخب مصر الأسبق والمدير الفنى الحالى لفريق الاتحاد السكندرى، بتخرج ابنته "جنا"، بصحبة زوجته وأبنائه، ونشر حسام حسن عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام" صوراً من حفل التخرج، مصحوبة بتعليق: "العميد يحتفل مع أسرته فى حفل تخرج ابنته جنا حسام حسن".

وكان حسام حسن أحيا الذكرى التاسعة لرحيل واحد من رموز الكرة المصرية الجنرال محمود الجوهرى، الذى توفى عن عمر ناهز 74 عاما، مؤكدا أنه بمثابة والده الروحى.

ونشر العميد صورة له مع الجنرال الراحل وأخرى خلال تشييع جثمانه، صحبهما بتعليق: "ذكرى الأب والقائد والمعلم، ذكرى چنرال التدريب المصرى والعربى، ذكرى المتوج بكأس الأمم الأفريقية 98، ذكرى المتوج بالبطولة العربية 92، ذكرى الصاعد إلى كأس العالم 90، ذكرى المتوج بأول لقب أفريقى فى تاريخ النادى الأهلى 82، ذكرى المتوج بدورى أبطال أفريقيا مع نادى الزمالك 93، ذكرى المتوج بلقب السوبر الإفريقى مع نادى الزمالك 94، ذكرى صانع نهضة كرة القدم الأردنية".

وأضاف العميد: "ذكرى أحد أبطال حرب أكتوبر 73، ذكرى أحد الكبار وأحد العظام قائدا ولاعبا ومدربا، غيض من فيض وذكريات لا تنسى وشخصية محترمة لا تنسى، سيادة العميد محمود نصير يوسف الجوهرى الشهير بكابتن محمود الجوهرى، رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مأواه وجميع موتانا يا رب العالمين".