شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا بدنيا لتجهيز بيرسى تاو وميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، على وضع برنامج بدنى لتجهيز الثنائى بيرسى تاو ولويس ميكيسونى لاعبى الفريق الجديدين عقب تحديد موعد انتظامهما فى تدريبات فريقهما ببداية التحضير للموسم المقبل، والتجهيز للارتباطات القادمة التى يخوضها الأهلى بالمسابقات المحلية والأفريقية.

وينتظم ثنائى الأهلى الجديد فى تدريبات الفريق الأحمر بعد انتهاء فترة التوقف الدولى وعقب عودة لاعبى الفريق الأحمر للتدريبات استعدادا للتحضير للموسم المقبل، بحيث يصل اللاعبان القاهرة بالتنسيق مع الجهاز الفنى للانتظام فى التدريبات وتحديد برنامج تأهيلى لتجهيز اللاعبين بسبب ابتعادهما عن المشاركة فى الفترة الأخيرة.

وتعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو قادما من برايتون الإنجليزى نظير دفع 1.8 مليون يورو، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب بقيمة 1.1 مليون دولار.

فيما انضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى قادما سيمبا التنزانى فى صفقة كلفت النادى 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب 450 ألف دولار سنويا.

ومن المنتظر أن ينضم بيرسى تاو للمارد الأحمر بعد التوقف الدولى الحالي، بعدما تعاقد الأهلى معه قادما من برايتون الإنجليزى نظير دفع 1.8 مليون يورو بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب بقيمة 1.1 مليون دولار.

وحسم التعادل السلبى بدون أهداف أحداث مباراة زيمبابوى ضد جنوب أفريقيا، والتى جمعت الفريقين عصر الجمعة الماضى على الملعب الوطنى فى هرارى بزيمبابوي، حيث تواجد لاعب الأهلى الجديد بيرسى تاو فى التشكيل الأساسى وشارك لمدة 77 دقيقة، قبل أن يتم استبداله.

فيما تعادل منتخب موزمبيق مع كوت ديفوار بدون أهداف، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2020.

وشارك لويس ميكيسونى لاعب الأهلى الجديد، مع منتخب بلاده موزمبيق فى المباراة بشكل أساسي، حتى الدقيقة 64، عندما جرى استبداله بجينى جوستامو مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي.