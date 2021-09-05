الامارات | ميسي يواجه نيمار.. تعرف إلى أهم مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواجه نيمار.. تعرف إلى أهم مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد اليوم الأحد خوض المنتخبات العالمية لعدد كبير من المباريات الرسمية الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022 عقب إعادة جدولة كافة المباريات بسبب التوقف الدولي الكبير بسبب تفشي فيروس كورونا، وتأتي في قمة مباريات اليوم قمة البرازيل والأرجنتين ويتقابل فيها الصديقين الأرجنتيني ميسي، أمام البرازيلي نيمار، في قمة كروية ممتعة، كما ستكون هناك قمة تجمع بلجيكا أمام التشيك، وسويسرا أمام إيطاليا وفيما يلي موعد أهم المباريات بتوقيت الإمارات.

كما يظهر النجم المصري محمد صلاح مع منتخب مصر في مواجهة الغابون، ضمن منافسات المجموعة السادسة في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تصفيات أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين – الساعة 23:00

تصفيات إفريقيا

الغابون - مصر - الساعة 23:00

رواندا - كينيا – الساعة 17:00

توغو - ناميبيا – الساعة 20:00

أبرز مباريات تصفيات أوروبا

بلجيكا - التشيك – 22:45

إنجلترا - أندورا – الساعة 20:00

إسبانيا - جورجيا – 22:45

ألمانيا - أرمينيا – 22:45

سويسرا - إيطاليا – 22:45

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news