منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس تستمر لفئتي الرجال والسيدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستمر منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، لفئتي الرجال والسيدات، حيث شهد دور الـ16 مفاجأة مدوية بسقوط الأسترالية آشلي بارتي.



وودعت بارتي، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، بطولة أمريكا المفتوحة بسقوطها المفاجئ أمام نظيرتها الأمريكية شيلبي روجرز.

وتمكنت روجرز المصنفة الـ43 عالميا من الفوز على بارتي، المرشحة الأولى للقب آخر بطولات "جراند سلام" بالموسم الحالي، بنتيحة 6-2 و1-6 و7-6 (7-5) في غضون ساعتين و8 دقائق.

وبفوزها لاول مرة على بارتي بعد خسارتها في المباريات الـ5 السابقة التي جمعتهما، تتأهل روجرز لثمن نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما بلغت هذا الدور العام الماضي وتجاوزته لتحقق أفضل نتيجة لها بالبطولة بالوصول لدور الثمانية.

وتواجه روجرز في ثمن النهائي، اللاعبة الإنجليزية الشابة إيما رادوكانو المصنفة 150 عالميا والتي أطاحت بالإسبانية سارة سوريبيس بواقع 6-0 و6-1.

على صعيد منافسات الرجال، واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، مسيرته القوية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بالتأهل لثمن النهائي إثر فوزه على الياباني كي نيشيكوري بـ3 مجموعات لواحدة.

ونجح اللاعب البلقاني بعد 3 ساعات ونصف تقريبا في قلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 6-7 (4-7)، على انتصار في المجموعات الـ3 التالية بواقع 6-3 و6-3 و6-2.

وحافظ اللاعب البلقاني على سجله الخالي من أي خسارة أمام منافسه الياباني في المباراة الـ20 التي تجمعهما في ملاعب التنس.

وسيبحث "نولي" عن مقعد له في دور الثمانية عندما يلتقي في الدور الرابع مع الفائز من الروسي أسلان كاراتسيف والأمريكي جينسون بروكسبي.