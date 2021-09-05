صحيفة تكشف عن شرط محمد صلاح الوحيد للبقاء في ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن تفاصيل تجديد عقد النجم العربي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن إدارة ليفربول ترغب في استمرار صلاح مع الفريق لعامين إضافيين، لافتة إلى أن "الفرعون" طالب بالحصول على راتب ضخم من أجل تمديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يريد الحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تمديد عقده مع النادي، مستغلاً رغبة الإدارة في حسم ملف التجديد وفي ضوء اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

ولفتت إلى أن موقف صلاح حالياً أقوى من ليفربول، وهو الأمر الذي سيضع إدارة النادي في مفاوضات صعبة مع وكلائه وقد ترضخ في المستقبل لشروطه، خاصة وأنه ما زال يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

وأكدت للصحيفة أن كبار الأندية في أوروبا يهتمون بالحصول على خدمات محمد صلاح، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

يشار إلى أن عقد صلاح ينتهي مع ليفربول في الـ 30 من يونيو عام 2023، ويتقاضى النجم المصري 200 ألف إسترليني أسبوعياً في عقده الحالي.

وكان الفرعون المصري قد انتقل إلى صفوف ليفربول عام 2017، قادماً من روما الإيطالي، وفاز مع "الريدز" بأربعة ألقاب، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونجح صلاح في إحراز 127 هدفاً بقميص ليفربول خلال 206 مباريات في مختلف المسابقات، إضافة إلى 49 تمريرة حاسمة.