شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يبحث عن معادلة رقم البلدوزر أمام الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد صلاح مهاجم الفراعنة لقيادة هجوم المنتخب الوطنى أمام نظيره الجابون فى التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث يشارك المنتخب في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

وغاب محمد صلاح عن المنتخب أمام أنجولا فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء فى أولى مباريات المنتخب بالتصفيات، بسبب إجراءات الحجر الصحى المطبقة فى إنجلترا والتي حرمته من اللقاء.

ويفصل محمد صلاح هدف واحد عن معادلة أهداف عمرو زكى مهاجم المنتخب السابق صاحب الـ12 هدفا فى تصفيات كأس العالم، بينما سجل محمد صلاح حتى الآن 11 هدفا وصنع 6 لزملائه، ويتبقى له 3 أهداف أيضا ليصبح الهداف التاريخى لمنتخب مصر بالتساوى مع محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفا.

وحال تسجيل محمد صلاح هدفاً سيكون قد نجح فى التسجيل بـ3 تصفيات كأس عالم مختلفة، ليتساوى مع الرباعى حسام حسن، وأحمد حسن، ومحمد أبو تريكة، وعمرو زكي الذين سجلوا في 3 تصفيات مختلفة لكأس العالم، بعدما سجل صلاح في تصفيات كأس العالم في 2014 و2018.

ونستعرض أبرز المعلومات عن صلاح مع المنتخب..



لعب محمد صلاح مع منتخب مصر لأول مرة عام 2011 أمام سيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وأحرز أول أهدافه بقميص الفراعنة أمام النيجر عام 2012.

شارك محمد صلاح مع منتخب مصر الأول خلال مسيرته الكروية فى 70 مباراة رسمية حتى الآن.

أحرز محمد صلاح 45 هدفا ليصبح الهداف التاريخى الثانى لمنتخب الفراعنة، خلف حسام حسن صاحب الـ69 هدفا.

محمد صلاح هو الهداف التاريخى للمنتخب المصرى فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، برصيد 14 هدفا، متفوقا على حسام حسن صاحب الـ12 هدفا.

حقق محمد صلاح مع منتخب مصر المركز الثانى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017 بعد التأهل للنهائى أمام الكاميرون فى البطولة التى استضافتها الجابون قبل الهزيمة بنتيجة 2-1.

قاد محمد صلاح الفراعنة إلى التأهل لبطولة كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة بعد 28 عامًا من الغياب، بعد هدفه القاتل فى شباك الكونغو من ركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

نظرا لإنجازاته ودوره الكبير بقميص المنتخب، قرر حسام البدرى تتويج محمد صلاح بشارة قائد المنتخب مغيرا نظام الأقدمية الذى تم اعتماده فى المنتخب الوطنى لسنوات طويلة.