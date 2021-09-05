شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى برفقة ساسى وفخر الدين بن يوسف قبل السفر إلى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر التونسى فخر الدين بن يوسف صورة، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بلاعب الزمالك حمزة المثلوثى، وفرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى، على متن طائرة المنتخب التونسى المتوجهة إلى زامبيا، حيث يستعد نسور قرطاج لثانى جولاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.



فخر الدين والمثلوثى وساسى

ومن المقرر أن يلتقى منتخب تونس مع نظيره الزامبى بعد غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر نسور قرطاج مجموعته بعد الفوز في المباراة الأولى على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الجمعة الماضية، على ملعب حمادي العقربي "رادس"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبا زامبيا وموريتانيا، وحقق منتخب زامبيا الفوز خارج ملعبه على موريتانيا 2-1 في وقت سابق.