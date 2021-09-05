شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فريقا تشارك فى البطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل عقد الفرق المقرر مشاركتها في منافسات البطولة العربية لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر بصالة نادى الاتحاد السكندرى بالإسكندرية خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل فى نسختها الثالثة والثلاثين. ووصل عدد الفرق المشاركة فى البطولة 20 فريقا من مختلف الدول العربية، بعدما وافق الاتحاد العربى على مشاركة فريقى وداد بوفاريك الجزائري، والكرامة السوري.

وأصبحت الأندية المقرر مشاركتها في البطولة حتى الآن هي كل من: الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة الى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.