شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون.. محمد صلاح وشريف وأفشة فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية عندما يلتقى مع منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وافتتح منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على أنجولا بهدف مقابل لا شىء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا لـ كأس العالم 2022 ، سجل محمد مجدي "أفشة" هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

الفوز رفع رصيد مصر إلى ثلاث نقاط فى المركز الثانى خلف ليبيا المتصدرة بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الجابون عند لا شيء من النقاط فى المركز الأخير.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الجابون مكونا من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.