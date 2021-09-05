شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: شيكابالا "قلبه أبيض" وأتمنى رفع الإيقاف عنه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتقد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بسبب ما فعله خلال مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز.
وقال أبو الدهب فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح"، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "شيكابالا دائما يتحمل المسؤولية والجميع تعاطف معه، واتعجب من قرار إيقافه، ويجب رفع الإيقاف عنه، فهو لاعب قلبه ابيض وأتمنى أن يحافظ على نفسه خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "كان يجب على لاعبى الزمالك أن لا يتركوا شيكابالا وحده خلال أزمته فى مباراة التتويج بالدورى، واحمد مجاهد ليس دوره أن يمنع اللاعبين من النزول".
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد.
وتوج الزمالك، بقيادة الفرنسى كارتيرون، ببطولة الدورى الممتاز بعدما حصد الأبيض اللقب للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.