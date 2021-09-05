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قصة صور.. إمام عاشور نجم قادر على تحدى الصعاب

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القاهرة - سامية سيد - نجح إمام عاشور لاعب نادى الزمالك فى تحدى العديد من المصاعب التى وجهته من إيقافات وغيرها هذا الموسم، ليؤكد أنه واحد من اللاعبين اللذين دائما يردون على أى إنتقادات داخل الساحرة المستديرة.

وساهم إمام عاشور بقوة فى حصد الزمالك للقب الدورى الممتاز للمرة الـ 13 فى التاريخ هذا الموسم، ونجح فى كسب ثقة الجماهير البيضاء.

و رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض فى وقت سابق حتى إنتهاء الدورى قبل حسمه ومن المنتظر أن يتم البث فيه خلال المرحلة المقبلة.

استغل إمام عاشور لاعب نادى الزمالك، فرصة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق الأبيض عقب الانتهاء من بطولة الدورى العام والتى توج بها نادى الزمالك للمرة رقم 13 فى تاريخه، ليحتفل بعقد قرانه فى حفل عائلى حيث نشر اللاعب صور لعقد القران عبر حسابه على إنستجرام.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب إمام عاشور فى الصور التالية:
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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