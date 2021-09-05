شكرا لقرائتكم خبر عن أخرهم أكرم توفيق.."نحس" الإصابات تُطارد نجوم الأهلي فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت الإصابة بقميص منتخب مصر كابوساً يطارد نجوم النادى الأهلي خلال الفترة الأخيرة حيث تعرض الثنائى حمدى فتحى وأكرم توفيق للغياب فترات طويل بمجرد الظهور مع الفراعنة متألقاً كعادة كل منهما، فلقد بات فى حكم المؤكد غياب أكرم توفيق نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر عن إنطلاق فترة الإعداد للمارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بسبب الإصابة التى تعرض لها فى معسكر منتخب مصر، وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق بشرخ في عظمة الوجه، التى تعرض لها اللاعب خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الوطني الأول، التي سبقت مباراة أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2022.

وأضاف أنه فور خروج أكرم توفيق من معسكر المنتخب قام بالاطلاع على الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، مع إجراء المزيد من الفحوصات الطبية للاعب، بالإضافة إلى بعض الأشعات المقطعية التي أثبتت تعرضه للإصابة بشرخ في عظمة الوجه، استلزمت عرضه أيضًا على طبيب تجميل لتخييط موضع الجرح بعملية تجميلية.

وأوضح أنه بعد الوقوف على حالة اللاعب بشكل تام وبعد مطالعة جميع الفحوصات الطبية التي خضع لها تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي والاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط.

وقال إن أكرم توفيق يحتاج إلى فترة زمنية تصل إلى أسبوعين، وبعدها يعود بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية مع ارتداء واقي وجه (ماسك) لفترة زمنية قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أخرى.

وأشار إلى أنه بدأ التنسيق مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في هذا الأمر من أجل تصنيع الماسك الخاص باللاعب، بعد الحصول على المقاسات الخاصة به، تمهيدًا للحصول عليه في أقرب وقت ممكن لتجهيزه للاعب لارتدائه عقب انتهاء فترة الأسبوعين.

وفى وقت سابق أعلن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، أن إصابة حمدى فتحى بشرخ فى أحد عظمتى الذراع "الكعبرة" وذلك بعد خضوعه لأشعة عقب عودة بعثة المنتخب من كينيا فى أحد المستشفيات المتخصصة القريبة من المطار، وتعرض حمدى فتحى لهذه الإصابة بعدما شارك مع منتخب مصر فى مباراة كينيا التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وأعلنت صعود الفراعنة لنهائيات كأس الامم الافريقية الكاميرون 2022.

إصابة حمدى فتحى أبعدته عن مواجهات مصيرية للأهلى بعد نهاية فترة الاجندة الدولية، حيث خاض المارد الأحمر مباريات حاسمة سواء على صعيد دورى الأبطال الأفريقى أو بطولة الدورى.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض لها حمدى فتحى للإصابة بقميص الفراعنة، فلقد تعرض النجم الموهوب للإصابة بقطع فى غضروف الركبة فى 11 نوفمبر 2019 خلال تدريبات منتخب مصر ليغيب عن الملاعب طيلة تسعة أشهر كاملة بعدما أجرى عملية جراحية وخاض برنامجا تأهيليا استمر لشهور طويلة، وخسر الأهلى والفراعنة جهود اللاعب المتألق دفاعاً وهجوماً فترة ليست بالقصيرة قبل أن يعود ويحجز مكاناً أساسياً بتشكيلة المارد الاحمر وسط صراع مع زميليه أليو ديانج وعمرو السولية.