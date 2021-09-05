شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر فى مواجهة ساخنة أمام الجابون الليلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام البدرى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، مواجهة قوية عندما يلتقى منتخب الجابون على ملعب فرانسفيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

يدخل منتخب مصر مباراة اليوم وفى جعبته 3 نقاط حصدها من الفوز على انجولا الأربعاء الماضى فى الجولة الأولى بالقاهرة يحتل بها المركز الثانى بالمجموعة، خلف منتخب ليبيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على الجابون 2-1 فى نفس الجولة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث ثم انجولا رابعا.

يسعى حسام البدرى وجهازه لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم، لذا عقد البدرى أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالتركيز الشديد طوال الـ90 دقيقة، لاسيما وأن المدير الفنى غير راض عن الأداء فى المباراة الأولى أمام انجولا لذا طالب لاعبيه بضرورة مصالحة الجماهير اليوم والعودة من الجابون بنتيجة ايجابية.

وشاهد الجهاز الفنى للمنتخب أكثر من مرة مباراة الجابون وليبيا فى الجولة الأولى، ووضح من خلالها امتلاك المنتخب الجابونى عناصر مميزة للغاية فى مختلف الخطوط بجانب اعتمادهم على سرعة نقل الهجمة والقوة البدنية، لذا لن تكون مباراة اليوم بالسهلة على الفراعنة خاصة وأن الخط الهجومى أهم ما يميز أصحاب الارض.

ويعول الجهاز الفنى لمنتخب مصر بشكل كبير على محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى فى مباراة اليوم، لإحداث الفارق خاصة وأنه غاب عن المباراة الأولى أمام انجولا ووضح تأثر المنتخب بغيابه، ويسعى البدرى للاستفادة من سرعات وإمكانات صلاح لتحقيق الفوز اليوم.

كما منح البدرى تعليماته للاعبيه بضرورة التأمين الدفاعى وتضييق المساحات مع اللعب على الهجمة المرتدة والتسديد عن بعد، لهز شباك المنافس.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى مباراة اليوم كل من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد توفيق ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة ومحمد صلاح فى الوسط، ومحمد شريف فى الهجوم.