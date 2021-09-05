البدري عن موقف صلاح: لم يكن تمويهاً.. وتلك هي الحقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون الحديث حول غياب محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراة الجابون "تمويهاً" من أجل تشتيت المنافس.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر أمام الجابون في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وغاب صلاح عن مباراة مصر وأنجولا، وتوجه للجابون مباشرة من إنجلترا بسبب القواعد الخاصة بفيروس كورونا واجراءات الحجر الصحي والقائمة الحمراء.

وقال البدري في تصريحات قبل مباراة مصر والجابون "فيما يخص موضوع صلاح، الأمر كان صعباً، لم يكن ليتواجد معنا أمام أنجولا والجابون".

وواصل "حاولنا كثيراً ووجدنا أنه من الممكن مشاركته أمام الجابون لكونها لا تتواجد بالقائمة الحمراء، قمنا بأكثر من محاولة وتواصلنا مع ليفربول وتم التنسيق".

واختتم "الأمر لم يكن من أجل التمويه، هذا ما حدث وتلك هي الحقيقة".

يذكر أن منتخب مصر نجح في الفوز بمباراته الأولى أمام أنجولا بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي "أفشة" من ركلة جزاء.