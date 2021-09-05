بالمستندات.. تسريب "بروفاكس" ميسي الشهير للرحيل عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، رسالة ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي التي أرسلها إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق خلال العام الماضي بشأن رغبته في الرحيل عن ملعب كامب نو.

وفي شهر أغسطس من عام 2020، فجر ميسي مفاجأة زلزلت أرجاء نادي برشلونة، بإرساله خطابا إلى بارتوميو يطلب فيه مغادرة النادي الكتالوني وتفعيل بند الرحيل المجاني عن صفوف بلوجرانا.

وكان عقد ميسي الأخير مع برشلونة يتيح له إمكانية الرحيل المجاني عن النادي الكتالوني، على أن يتم تفعيل هذا الشرط قبل العاشر من شهر يونيو.

لكن اللاعب الأرجنتيني أرسل الخطاب في الرابع والعشرين من شهر أغسطس بسبب توقف النشاط وانتهاء الموسم في وقت متأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما استند عليه بارتوميو ورفض تفعيل بند الرحيل للبالغ من العمر 34 عاما.

ونشرت "موندو" صورة من خطاب ميسي المرسل إلى بارتوميو، مشيرة إلى أن الرسالة تم إرسالها في تمام الساعة 6:19 مساء الرابع والعشرين من شهر أغسطس 2020، من عنوان مكتب ميسي الواقع في أفينيدا دياغونال في برشلونة، إلى عنوان مكاتب النادي.

وجاء الخطاب كالآتي:

"وفقًا للبند 3.1، من عقد 25 نوفمبر2017، أعبر لكم عن رغبتي في إنهاء عملي كلاعب محترف، وأعرف أن مدة إنهاء العقد من جانب واحد انتهت لكن يجب توضيح أننا نعيش ظروف استثنائية بسبب توقف موسم 2019-2020".

** البند 3.1 في عقد ميسي، نص على أن العقد الأخير بين الطرفين ينص على أ مدة العقد تبدأ في 1 يوليو 2017 وتنتهي في 30 يونيو 2021، على أن يُسمح لميسي الرحيل عن برشلونة دون ادعاء سبب في نهاية موسم 2019-20 (قبل 10 يونيو 2020) دون أي حقوق لنادي برشلونة.

وأضاف البيان: "بعد انتهاء الموسم، ووفقا للبند المذكور أعلاه (والذي يجب تفسيره وفقًا للظروف الاستثنائية لموسم 2019-2020) أمارس حقي في إنهاء العقد اعتبارًا من تاريخ 30 أغسطس 2020 ، مع العواقب المنصوص عليها في البند المذكور.. تحياتي ليونيل أندريس ميسي ".