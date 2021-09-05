فاروق جعفر يوضح موقف الزمالك من ضم عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فاروق جعفر عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أن ملف انتقال عبدالله السعيد لاعب بيراميدز إلى صفوف الفريق الأبيض لم يتم حسمه حتى الآن، مضيفًا "الكلام كتير".

وشهدت الساعات الماضية، أنباء حول مفاوضات بين الزمالك وعبدالله السعيد، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن هناك مفاوضات بالفعل بين الطرفين، إلا أن بيراميدز أصدر بيانا رسميا نفى خلاله الأمر.

وخلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، قال جعفر: "الكلام كثير في موضوع عبدالله السعيد.. لم نحسم الأمر حتى الآن".

وأضاف: "نحن كلجنة فنية نقوم بعرض وجهة نظرنا الفنية لكن المدير الفني هو صاحب القرار في النهاية، لن نشترى لاعب المدرب ليس بحاجة لخدماته".

وأتم: "كارتيرون (مدرب الزمالك) طلب التعاقد مع مهاجم رقم 9 ولاعب وسط رقم 10، هناك احتياجات للفريق ونحاول تحقيق رغبات المدير الفني".