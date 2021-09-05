"الـ3 بنط أهم من أي حاجة".. بركات يعلق على أداء منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخب مصر، أن الحصول على الـ3 نقاط في أي مباراة هو الهدف الأهم للفراعنة في تلك المرحلة من أي أمر أخر.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف، في مباراة الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الجابون مساء الأحد بالجولة الثانية.

وعن الانتقادات حول أداء المنتخب قال بركات في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" "الأداء لم يكن على المستوى المطلوب، لكن الجهاز الفني لديه أسبابه وكذلك نعذر جميع اللاعبين".

وأضاف "الموسم كان طويل وشاق ومضغوط، بعد الدوري مباشرة انطلق المعسكر، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز خلال المباراة الأولى، والمرحلة الحالية الـ3 نقاط أهم من أي أمر أخر".

واستمر "مباراة الجابون صعبة بكل تأكيد، وزادت صعوبتها بعد خسارتهم في الوقت القاتل أمام ليبيا، نحن لا نفكر كثيراً في نتائج المنتخبات الأخرى، لكن بالتأكيد فوز ليبيا القاتل منحهم مزيد من الثقة من أجل المنافسة، وكذلك هناك الجابون منتخب قوي وأنجولا منتخب مميز".

وواصل "منتخب مصر لو في حالته بالطبع يستطيع تصدر المجموعة دون مشاكل، فزنا على أنجولا بغض النظر عن الأداء الذي نعترف بأنه لم يكن الأفضل، تحدثنا في أمور كثيرة بالغرف المغلقة وقمنا بدراسة الجابون، ونلعب من أجل المكسب فقط لا غير".

واختتم "وصول المنتخب للنقطة رقم 6 بنهاية المعسكر الأصعب من وجهة نظري سوف يمنح المنتخب الكثير قبل المعسكر المقبل ومباراتي ليبيا".