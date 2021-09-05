محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

مباراة قوية منتظرة في جميع أنحاء العالم وهي كلاسيكو المنتخبات، ستجمع بين البرازيل والأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.



كالعادة يحتل منتخبا البرازيل والأرجنتين صدارة تصفيات المونديال، حيث يتواجد السامبا في المركز الأول برصيد 21 نقطة، ولكن بفارق 7 نقاط كاملة عن التانجو الوصيف.

وفازت البرازيل في الجولة الماضية في تصفيات كأس العالم 2022 على تشيلي بهدفٍ دون رد، أما الأرجنتين فقد انتصرت على فنزويلا بنتيجة 3-1.

وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

سيكون موعد مباراة البرازيل والأرجنتين مبكرًا على غير العادة، بالنسبة للتوقيتات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موعد هذه المباراة سيكون الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك اليوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021.

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لتصفيات كأس العالم 2022 في أمريكا الجنوبية.

أما القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين فهي beIN SPORTS PREMIUM 2.

يمكنك مشاهدة القناة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين على القمرين نايل سات وسهيل سات، وذلك عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 2:

نايل سات

التردد: 11013 أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK

سهيل سات

التردد: 11547 عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

إشارة إرسال البث: DVB-S2

معدل تردد الموجة: 8PSK