ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره الجابوني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" عن قارة أفريقيا.



وفاز منتخب مصر على أنجولا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية بهدفٍ دون رد حمل توقيع اللاعب محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء، فيما خسر نظيره الجابوني في مباراته الأولى من ليبيا بنتيجة 1-2.

يحتل بذلك الفراعنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف المسجلة عن الجار الليبي، فيما يتواجد منتخب أنجولا في قاع المجموعة خلف الجابون بدون رصيد من النقاط.

وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ستنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك اليوم الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021.

حصلت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يذاع لقاء الفراعنة مع الجابون عبر شاشتها.

كذا يمكنك مشاهدة المباراة عن طريق القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موقع "يوتيوب".

يمكنك مشاهدة قناة أون تايم سبورت على قمر نايل سات عبر التردد التالي:

نايل سات

التردد: 11861 رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6