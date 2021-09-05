شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: أداء المنتخب سيرتفع تدريجيا.. و"عمر" جاهز لمباراة الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن عمر جابر، نجم المنتخب الوطني، بدأ يتحسن بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها فى معسكر الفراعنة قبل مباراة أنجولا.

وقال جابر فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" ، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "عُمر خاض التدريبات مع المنتخب الوطني منذ يوم الخميس الماضي وخضع لعدة مسحات جاءت جميعها سلبية، واصبح جاهز لخوض مباراة الجابون اليوم".

وعن المنتخب الوطني: "من الطبيعي أن يكون أداء منتخب مصر هكذا أمام أنجولا وذلك بسبب عدم التجانس بين اللاعبين واعتقد أن الأداء سيرتفع تدريجيا".