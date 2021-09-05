شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للشباب فى الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للشباب للخماسي الحديث ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية.

يذكر أنه قد تحدد أن تقام بطولة العالم للشباب للخماسى الحديث فى ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى الفترة من 12 سبتمبر الجارى وحتى 20 من نفس الشهر.