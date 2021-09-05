شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للشباب فى الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم الأحد، المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للشباب للخماسي الحديث ، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة المؤتمرات بالقرية الذكية.
يذكر أنه قد تحدد أن تقام بطولة العالم للشباب للخماسى الحديث فى ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فى الفترة من 12 سبتمبر الجارى وحتى 20 من نفس الشهر.
وكانت مصر قد استضافت بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات فى شهر يوليو الماضى بمشاركة 27 دولة وهمدول بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.
وشارك في المنافسات 165 لاعبا ولاعبة من 27 دولة حول العالم، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة.