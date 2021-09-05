قصة هدف.. حسن شحاتة يحرز هدفا رائعا فى خسارة الفراعنة من تونس

القاهرة - سامية سيد - أحرز حسن شحاتة، نجم الزمالك والمدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، هدفاً رائعاَ للفراعنة فى شباك المنتخب التونسى، فى المباراة التى انتهت بخسارة الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 1978.

ويعد حسن شحاتة، أحد أشهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، وهو من القلائل الذين نالوا حب واحترام الجماهير المصرية والعربية بمختلف انتمائتها.

المعلم الذي حقق العديد من الإنجازات كلاعب جعلته يستحق ينضم الانضمام لقائمة الأساطير والعظماء في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية، صنع تاريخًا حافلًا بالبطولات أيضًا في عالم التدريب.

وخلال مسيرته كلاعب والتي بدأت في نادي كفر الدوار عندما كان طفلًا، توج حسن شحاتة مع فريق الزمالك بلقب الدوري المصري مرة واحدة، ولقب كأس مصر 3 مرات، بالإضافة لكأس أكتوبر مرة واحدة، علمًا بأنه خاض أول مباراة بالقميص الأبيض في عام 1966 ونجح في تسجيل 3 أهداف في ظهوره الأول مع الملكي المصري.

وعلى صعيد الألقاب الفردية التي حققها كلاعب، نال المعلم جوائز: هداف الدوري المصري الممتاز: 1977-1976، 1979-1980، ثالث أفضل لاعب إفريقي في جوائز فرانس فوتبول لعام 1974، أفضل لاعب في آسيا لعام 1970، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 1974، أفضل لاعب في مصر 1976، وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1980.

كما قاد حسن شحاتة الفراعنة مدرباً للفوز بثلاثة ألقاب لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.