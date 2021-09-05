شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أبطال البارالمبية بأتوبيسين مكشوفين أمام مطار القاهرة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية من طوكيو فى الحادية عشر صباح غدا الأثنين إلى مطار القاهرة الدولى، حيث من المقرر أن يتم استقبال أصحاب الميداليات السابعة فى أتوبيسين مكشوفين من أمام المطار للاحتفال مع الجماهير حتى الوصول إلى المركز الأولمبي بالمعادي .

وتبدأ اليوم الأحد، البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية رحلة العودة من طوكيو تمهيدا للوصول إلى مصر .

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة ، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى رحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو .

وخضعت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، للمسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، من قبل اللجنة المنظمة للبارالمبياد، وتم استلام نتائج المسحات نهاية أمس السبت، وتحديدا بعد مرور خمس ساعات من إجرائها، قبل عودة البعثة لمصر في الساعات القليلة المقبلة.