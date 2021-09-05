شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أبطال البارالمبية بأتوبيسين مكشوفين أمام مطار القاهرة.. غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصل البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية من طوكيو فى الحادية عشر صباح غدا الأثنين إلى مطار القاهرة الدولى، حيث من المقرر أن يتم استقبال أصحاب الميداليات السابعة فى أتوبيسين مكشوفين من أمام المطار للاحتفال مع الجماهير حتى الوصول إلى المركز الأولمبي بالمعادي .
وتبدأ اليوم الأحد، البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية رحلة العودة من طوكيو تمهيدا للوصول إلى مصر .
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفى فى المركز الأولمبى فور وصول البعثة مباشرة يحضره جميع الحاصلين على الميداليات فى هذه الدورة ، حيث حصلت مصر على 7 ميداليات بواقع 5 فضيات و برونزيتين عن طريق، فاطمة عمر و شريف عثمان و محمود صبرى رحاب رضوان و محمد صبحى و هانى عبد الهادى فى رفع الأثقال فضلا عن محمد الزيات فى الباراتيكوندو .
وخضعت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، للمسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، من قبل اللجنة المنظمة للبارالمبياد، وتم استلام نتائج المسحات نهاية أمس السبت، وتحديدا بعد مرور خمس ساعات من إجرائها، قبل عودة البعثة لمصر في الساعات القليلة المقبلة.
وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية، حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.
واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.
وفي دورة ريو دي جانيرو 2016 شاركت البعثة المصرية بـ45 رياضيا بواقع 34 لاعبا و11 لاعبة، ونجحوا في الحصول على 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات.
يذكر أن البعثة المصرية تشارك فى دورة الألعاب البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.