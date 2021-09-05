تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رغم حالة الملل التي تصيب محبي كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي، ستكون مباريات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 كاسرةً لهذه الحالة.



المنافسات بين المنتخبات في جميع القارات محتدمة في هذا التوقف، حيث نشهد تصفيات كأس العالم 2022 التي دائما ما تعدنا بالمتعة والمباريات القوية.

سنكون اليوم على موعد مع تصفيات المونديال في قاراتٍ ثلاث، هي أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وسنكون على موعد مع عدد من المباريات أبرزها إنجلترا ضد أندورا وإسبانيا ضد جورجيا وألمانيا ضد أرمينيا وسويسرا ضد إيطاليا وبلجيكا ضد التشيك.

المباراة الأبرز اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 في أفريقيا ستجمع بين مصر والجابون، كذلك سيواجه منتخب توجو ناميبيا ورواندا كينيا.